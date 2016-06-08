Чиновникам у Сінгапурі обмежать доступ до інтернету
З травня 2017 року державні службовці в Сінгапурі не зможуть заходити в інтернет зі своїх робочих комп'ютерів.
За інформацією газети Straits Times, таке рішення прийнято для зниження "потенційних витоків інформації з адрес робочої пошти і при обміні документами на тлі підвищеної загрози безпеки", передає Бі-бі-сі.
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Працівникам урядових установ буде також заборонено відправляти якісь робочі повідомлення на особисту пошту.
При цьому держслужбовцям буде дозволено виходити в мережу зі своїх особистих пристроїв і користуватися особистою поштою.
Багато користувачів соцмереж вже висловили шок і скепсис з приводу нововведення сінгапурської влади.
Зокрема, деякі з них зазначають, що теоретично це обмеження може торкнутися всіх бюджетників, в тому числі вчителів, які взагалі не володіють якою-небудь цінною секретною інформацією.
Також наголошується, що чиновники можуть почати активніше використовувати свої персональні комп'ютери в робочих цілях, що може лише підвищити ймовірність витоку інформації.
Під нові правила потрапляють близько 100 тис. комп'ютерів сінгапурських держслужбовців.
За останні роки інтернет-системи державних установ країни не раз зазнавали кібератак. У 2013 році хакерське угруповання Anonymous зламало офіційний сайт прем'єр-міністра Сінгапуру.