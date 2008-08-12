Медведєв висунув Саркозі умови миру в Грузії

13:27, 12 серпня 2008
Світ
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Зустріч проходить в Кремлі

Президент Росії Дмитро Медведєв висунув умови остаточного регулювання конфлікту в Південній Осетії.

Про це Медведев повідомив на зустрічі в Кремлі з президентом Франції Ніколя Саркозі, який сьогодні удень прилетів до Москви.

«Перше: повернення всіх грузинських військ на вихідні позиції дислокації, частково демілітаризація цих військових формувань. Друге: підписання документа з юридичними зобов’язаннями про незастосування сили», - сказав Медведєв.

Газета.ру

 

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