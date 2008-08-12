Москва вимагає від Тбілісі документ про незастосування сили

Міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявляє, що без підписання Грузією юридично зобов`язуючого документа про незастосування сили у врегулюванні грузино-південноосетинського і грузино-абхазького конфліктів перспектив немає.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби і інформації Міністерства оборони РФ.

«Наші зарубіжні партнери не зробили нічого, щоб використати свій вплив на Тбілісі для підписання такого юридично зобов`язуючого документа. Тепер я переконаний, без цього обійтися буде просто неможливо, - сказав С.ЛАВРОВ сьогодні на прес-конференції в Москві після переговорів з керівником МЗС Фінляндії, головою ОБСЄ Александером СТУББОМ.

С.ЛАВРОВ нагадав, що Росія «багато місяців, якщо не років, наполегливо намагалася добитися підписання документів про незастосування сили між Тбілісі й Цхінвалі, Тбілісі й Сухумі».

«Тбілісі послідовно ухилявся від цього, хоча на якомусь етапі завіряв, що погодиться на підписання такого документа», - нагадав глава МЗС РФ.

С.ЛАВРОВ також додав, що Грузія повинна вивести свої війська з Південної Осетії, а також з тих районів, звідки може загрожувати невизнаній республіці. Він пояснив, що визначення того, які райони мають бути демілітаризовані, є завданням військових.

Нагадаємо, що сьогодні прем`єр-міністр Грузії Ладо Гургенідзе заявив, що йому потрібно більше доказів припинення Росією військової операції в Південній Осетії. Про це повідомило агентство Reuters. За словами прем`єра, Грузія бажає бачити підписану мирну угоду, а доти вона "готова до всього". Що стосується заяви президента РФ Дмитра Медведєва, то її грузинська сторона, за словами Гургенідзе, лише взяла до уваги.