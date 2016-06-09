Одного з брюссельских терористів судитимуть і за теракти у Парижі
Бельгійський суд сьогодні ухвалив рішення про передачу Франції Мохаммеда Абріні, якого підозрюють у причетності до терактів у Парижі та Брюсселі.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Figaro.
Абріні передадуть Франції, але "згодом", тобто сама екстрадиція відбудеться за певний час.
Своїм рішенням суд Брюсселя також визнав, що Мохамед Абріні окрім терористичної атаки у Парижі, брав участь у нападах 22 березня в Брюсселі.
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За інформацією джерел видання, Мохамед Абріні спочатку буде засуджений у Бельгії і лише потім його вивезуть до Франції, де його судитимуть за теракти у Парижі 13 листопада 2015-го року.
Раніше повідомлялося, що бельгійський суд висунув офіційні звинувачення у тероризмі Мохамеду Абріні, якого затримали за підозрою у причетності до брюссельських та паризьких терактів.