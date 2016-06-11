У Підмосков'ї розбився дельтаплан

Про це повідомили в управлінні МНС по Підмосков'ю.

Зазначається, що інцидент стався в селі Горетово. Крім того, за інформацією МНС, є постраждалий. При цьому не уточнюється, вижив він чи загинув.

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На місце події направили 4 одиниці техніки та 15 осіб.

Нагадаємо, раніше літак Су-27 розбився за 2 км від села Мураново в Підмосков'ї. Він впав у лісосмузі, житлових будинків поруч немає, вибуху після падіння не було.

В управлінні прес-служби Міноборони РФ повідомляли, що, за попередніми даними, причиною катастрофи Су-27 стала відмова техніки.