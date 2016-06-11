У Підмосков'ї розбився дельтаплан
22:30, 11 червня 2016Світ
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В Можайському районі Московської області РФ розбився дельтаплан.
Дельтаплан розбився у Підмосков'ї / fckharkov.com.ua
Про це повідомили в управлінні МНС по Підмосков'ю.
Зазначається, що інцидент стався в селі Горетово. Крім того, за інформацією МНС, є постраждалий. При цьому не уточнюється, вижив він чи загинув.
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На місце події направили 4 одиниці техніки та 15 осіб.
Нагадаємо, раніше літак Су-27 розбився за 2 км від села Мураново в Підмосков'ї. Він впав у лісосмузі, житлових будинків поруч немає, вибуху після падіння не було.
В управлінні прес-служби Міноборони РФ повідомляли, що, за попередніми даними, причиною катастрофи Су-27 стала відмова техніки.
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