При падінні винищувача в Підмосков'ї загинув пілот (відео)

Потерпілий аварію в Підмосков'ї літак, як видно по забарвленню уцілілих фрагментів машини, належав до пілотажної групи "Русские витязи". Про це пише "ТАСС".

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Як повідомляє кореспондент агентства з місця події, обгорілі частини Су-27 розкидані на великій території - окремо лежать двигун, частини корпусу і кабіни, цілих деталей практично немає. Дерева навколо зламані. Пожежники продовжують гасіння літака.

У Міноборони РФ підтвердили, що Су-27 ВКС Росії зазнав аварії при поверненні на базовий аеродром. Також підтверджено загибель пілота.

У міністерстві заявили, що впав літак виконував політ без боєкомплекту, у результаті катастрофи на землі руйнувань немає.

Співрозмовник агентства уточнив, що винищувач пілотував майор Сергій Єременко.

Раніше повідомлялося, що впав літак може бути винищувачем Міг-29 одного з промислових підприємств. При цьому агентству повідомили, що РСК "МиГ" 9 червня польотів не скоювали.

Як повідомлялося, літак зазнав аварії в 2 км від села Мураново. Він впав у лісосмузі, житлових будинків поруч немає, вибуху після падіння не було.

Поряд з Мураново знаходиться населений пункт Ашукіно, де 9 червня заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов і головнокомандувач Повітряно-космічними силами генерал-полковник Віктор Бондарєв відкрили пам'ятник авіаторам.

На урочистій церемонії відкриття пам'ятника над Ашукино пролетіли літаки пілотажної групи "Русские Витязи".

Відео аварії, зняте очевидцями, з'явилося на YouTube.