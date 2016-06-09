При падінні винищувача в Підмосков'ї загинув пілот (відео)

11:52, 09 червня 2016
Світ
3138 0

Літак виявився винищувачем Су-27 пілотажної групи "Русские витязи".

Русские витязи, истребитель, Су-27 / wikipedia.org

Потерпілий аварію в Підмосков'ї літак, як видно по забарвленню уцілілих фрагментів машини, належав до пілотажної групи "Русские витязи". Про це пише "ТАСС".

Читайте такожВійськові кораблі Китаю і Росії наблизилися до територіальних вод Японії

Як повідомляє кореспондент агентства з місця події, обгорілі частини Су-27 розкидані на великій території - окремо лежать двигун, частини корпусу і кабіни, цілих деталей практично немає. Дерева навколо зламані. Пожежники продовжують гасіння літака.

У Міноборони РФ підтвердили, що Су-27 ВКС Росії зазнав аварії при поверненні на базовий аеродром. Також підтверджено загибель пілота.

У міністерстві заявили, що впав літак виконував політ без боєкомплекту, у результаті катастрофи на землі руйнувань немає.

Співрозмовник агентства уточнив, що винищувач пілотував майор Сергій Єременко.

Раніше повідомлялося, що впав літак може бути винищувачем Міг-29 одного з промислових підприємств. При цьому агентству повідомили, що РСК "МиГ" 9 червня польотів не скоювали.

Як повідомлялося, літак зазнав аварії в 2 км від села Мураново. Він впав у лісосмузі, житлових будинків поруч немає, вибуху після падіння не було.

Поряд з Мураново знаходиться населений пункт Ашукіно, де 9 червня заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов і головнокомандувач Повітряно-космічними силами генерал-полковник Віктор Бондарєв відкрили пам'ятник авіаторам.

На урочистій церемонії відкриття пам'ятника над Ашукино пролетіли літаки пілотажної групи "Русские Витязи".

Відео аварії, зняте очевидцями, з'явилося на YouTube.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter