Батько терориста з Орландо: Я не знаю, навіщо він це зробив у святий місяць Рамадан (відео)

Отець опублікував відеозвернення на сторінці в Facebook.

За словами чоловіка, він не знає що стало причиною вчинку сина.

"Я не знав, що в його серці була ненависть. Я убитий горем, і я кажу це людям США. Я не знаю, навіщо він це зробив в святий місяць Рамадан. Тільки бог має право визначати, чи є гомосексуалізм гріхом, і карати за це", - сказав батько терориста.

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Седдік Матін повідомив, що його син мав дитину і поважав свою сім'ю.

Він сказав, що Омар отримав зброю в компанії, де працював.

Як повідомляв УНІАН, в місті Орландо, американський штат Флорида, в ніч з суботи 11 червня на неділю 12 червня відбулося масове вбивство. 29-річний Омар Матін розстріляв відвідувачів нічного гей-клубу. Раніше повідомлялося про 49 і 53 загиблих і поранених. За кількістю жертв, що сталася в Орландо, - найкривавіший в історії США інцидент із застосуванням вогнепальної зброї.

Довідка. Рамадан -місяць обов'язкового для мусульман посту (саум) і один з п'яти стовпів ісламу.