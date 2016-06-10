"Видали свій акаунт": звернення Клінтон до Трампа "підірвало" Twitter

Про це пише РБК з посиланням на International Business Times.

Після того, як підтримку Клінтон офіційно висловив чинний президент США Барак Обама, Трамп написав на своїй сторінці у соціальній мережі: "Обама щойно підтримав Нечесну Хілларі. Він хоче ще чотири роки Обами, але більше цього не хоче ніхто!".

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"Видали свій акаунт", — сказала Клінтон, використовуючи відомий в Twitter мем.

У першу ж годину після публікації було зроблено понад 130 тис. перепостів цього твіту, приблизно стільки ж користувачів його "лайкнули". Наразі повідомлення ретвітнули понад 300 тис. разів, оцінку "подобається" поставили близько 350 тис. осіб.

До цього найпопулярнішим твітом Клінтон було повідомлення, в якому вона анонсувала свою участь у президентських перегонах. Користувачі Twitter перепостили його 99 тис. разів і поставили 105 тис. "лайків".

Нагадаємо, 9 червня президент США Барак Обама підтримав на виборах екс-держсекретаря Хілларі Клінтон, яка забезпечила собі висування на виборах від Демократичної партії.