Правоохоронці знайшли список потенційних жертв убивці поліцейських у Парижі
У чоловіка, який зарізав двох поліцейських в передмісті Парижа, виявили список потенційних жертв.
Про це повідомив прокурор Парижа, передає Associated Press.
За його інформацією, серед потенційних жертв Ларуссі Аббалі були репери, журналісти, поліцейські, представники влади.
Відомо, що вбивця, 25-річний Ларуссі Аббала був засуджений у 2013 році за участь у терористичній діяльності в Афганістані і Пакистані. Крім того, він фігурував у міжнародному розслідуванні щодо терористичної діяльності через його контакти з чоловіком, який живе у Сирії.
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Нагадаємо, трагедія сталася на заході Парижа, в Івеліні, у понеділок 13 червня близько 20:30 за місцевим часом.
Офіцер поліції повертався з роботи одягнений у цивільне, коли на нього напав чоловік із ножем. Потім злочинець взяв у заручники родину поліцейського в їх власному будинку і вбив дружину офіцера. Трирічного сина поліція знайшла живим після штурму будинку.
Приналежність до "Ісламської держави" тоді підтверджувалася словами самого зловмисника, який під час переговорів з поліцією заявив, що він є бійцем ІД. Пізніше відповідальність за вбивство двох людей взяла на себе ІД. Відповідну інформацію розповсюдило агентство Amaq, яке вважається близьким до терористичної організації.