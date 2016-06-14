Правоохоронці знайшли список потенційних жертв убивці поліцейських у Парижі

Про це повідомив прокурор Парижа, передає Associated Press.

За його інформацією, серед потенційних жертв Ларуссі Аббалі були репери, журналісти, поліцейські, представники влади.

Відомо, що вбивця, 25-річний Ларуссі Аббала був засуджений у 2013 році за участь у терористичній діяльності в Афганістані і Пакистані. Крім того, він фігурував у міжнародному розслідуванні щодо терористичної діяльності через його контакти з чоловіком, який живе у Сирії.

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Нагадаємо, трагедія сталася на заході Парижа, в Івеліні, у понеділок 13 червня близько 20:30 за місцевим часом.

Офіцер поліції повертався з роботи одягнений у цивільне, коли на нього напав чоловік із ножем. Потім злочинець взяв у заручники родину поліцейського в їх власному будинку і вбив дружину офіцера. Трирічного сина поліція знайшла живим після штурму будинку.

Приналежність до "Ісламської держави" тоді підтверджувалася словами самого зловмисника, який під час переговорів з поліцією заявив, що він є бійцем ІД. Пізніше відповідальність за вбивство двох людей взяла на себе ІД. Відповідну інформацію розповсюдило агентство Amaq, яке вважається близьким до терористичної організації.