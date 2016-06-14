Акції протесту у Парижі проти трудової реформи переросли у сутички, 26 поранених

Такими є дані поліції, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.

Тим часом три профспілки, які є одними з організаторів протестів, стверджують, що в них взяли участь до мільйона людей.

Під час акцій не обійшлося без сутичок і затримань. За попередніми даними, 21 людину затримали. Поранень зазнали щонайменше 20 поліцейських і шість демонстрантів.

Читайте такожАкції протесту у Франції: Поранено 24 поліцейських, заарештовано понад 100 демонстрантівНагадаємо, в останні три місяці у Франції регулярно проходять масові страйки і акції проти трудової реформи, проект якої 10 травня був силою проведений через нижню палату парламенту.

Передбачене реформування законодавства дозволить скасувати частину захисту, якою користуються працівники у питаннях звільнення, з метою заохочення підприємців наймати більше людей.

Реформа також передбачає, що компанії отримають більше повноважень щодо скорочення робочого часу та, відповідно, зменшення зарплати.

Крім того, документ дозволяє співробітникам працювати більше, набагато більше - ніж нинішній робочий тиждень, що не перевищує 35 годин.