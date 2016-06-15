Могеріні призначила нового генсека Європейської зовнішньополітичної служби

Про це йдеться в повідомленні на сайті служби, відзначає "Європейська правда".

Про це йдеться у повідомленні на сайті служби, зазначає Європейська правда.

Нинішній генсек Алан Ле Руа залишає цей пост з особистих причин.

"Я хочу сердечно подякувати Алану Ле Руа за його чудову роботу на чолі Європейської служби зовнішньої дії. Його відданість справі і високо визнаний дипломатичний досвід були вирішальною допомогою для мене, нашої служби і наших обов'язків у зовнішній політиці. Використовую цю можливість, щоб сказати, що з нетерпінням очікую на продовження співпраці з Хельгою Шмід", - заявила Могеріні.

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Підкреслюється, що це рішення вступить у силу з 1 вересня.

Алан Ле Руа був генсеком Європейської зовнішньополітичної служби з 1 березня 2015 року. Хельга Шмід була заступником генсека і політичним директором служби з 2011 року.