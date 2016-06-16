Серед російських фанів, які влаштували сутички у Марселі, журналіст упізнав бойовика "ДНР"

Про це пише журналіст британського видання The Independent, передає ЄвроПравда.

За словами автора, він вперше зустрів Миколу два роки тому на сході України, де той допомагав постраждалим бойовикам.

"Два роки тому, в містах Слов'янську і Краматорську, в частині східної України, яка контролювалася сепаратистами, Микола заявив мені, що він був там, щоб розподіляти допомогу і допомогти постраждалим у бойових діях, а не брати участь у боях", - зазначає журналіст.

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"Тепер він наполягає на тому, що перебуває у Франції просто, щоб дивитися футбол і не шукає неприємностей", - розповів він.

Як наполягає Микола, який служив у морській піхоті Росії, британські ЗМІ "хочуть показати російських вболівальників у негативному ключі".

На його переконання, насильство під час Євро-2016 є "не таким сильним, як його демонструють в медіа".

Як повідомляв УНІАН, раніше у Франції помер англійський фанат, який постраждав у бійці з російськими ультрас. У зв'язку з цим трагічним фактом французька поліція проводить слідчі заходи із затриманими російськими ультрас.