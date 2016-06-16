Циркові артисти зі всього світу виступили перед Папою Римським у Ватикані (фоторепортаж)

Як повідомляє Reuters, також артисти показали свої найкращі циркові номери перед понтифіком.

Зазначимо, що серед інших на аудієнцію до Папи Франциска приїхали і артисти українського цирку "Кобзов".

Як повідомляв УНІАН, раніше Папа Римський Франциск благословив українських військових.