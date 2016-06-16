Циркові артисти зі всього світу виступили перед Папою Римським у Ватикані (фоторепортаж)
17:24, 16 червня 2016Світ
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Папа Римський Франциск 16 червня прийняв у залі аудієнцій Павла VI у Ватикані циркових артистів з усього світу.
REUTERS
Як повідомляє Reuters, також артисти показали свої найкращі циркові номери перед понтифіком.
Зазначимо, що серед інших на аудієнцію до Папи Франциска приїхали і артисти українського цирку "Кобзов".
Як повідомляв УНІАН, раніше Папа Римський Франциск благословив українських військових.
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