Циркові артисти зі всього світу виступили перед Папою Римським у Ватикані (фоторепортаж)

17:24, 16 червня 2016
Світ
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Папа Римський Франциск 16 червня прийняв у залі аудієнцій Павла VI у Ватикані циркових артистів з усього світу.

REUTERS

Як повідомляє Reuters, також артисти показали свої найкращі циркові номери перед понтифіком.

Зазначимо, що серед інших на аудієнцію до Папи Франциска приїхали і артисти українського цирку "Кобзов".

Як повідомляв УНІАН, раніше Папа Римський Франциск благословив українських військових.

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