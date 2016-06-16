У Британії скоєно замах на парламентаря-лейбориста

17:03, 16 червня 2016
Світ
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У Західному Йоркширі скоєно замах на британського парламентаря-лейбориста, 41-річну Джо Кокс.

REUTERS

За інформацією ВВС, вона отримала ножове і вогнепальне поранення і зараз перебуває у критичному стані.

Крім того, ще одна людина отримала поранення.

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Поліція вже повідомила про затримання 52-річного чоловіка.

Очевидці зазначають, що спочатку сталася перепалка за участю Кокс і двох чоловіків. Потім один з них дістав пістолет і двічі вистрілив.

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