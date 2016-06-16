У Британії скоєно замах на парламентаря-лейбориста
17:03, 16 червня 2016Світ
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У Західному Йоркширі скоєно замах на британського парламентаря-лейбориста, 41-річну Джо Кокс.
REUTERS
За інформацією ВВС, вона отримала ножове і вогнепальне поранення і зараз перебуває у критичному стані.
Крім того, ще одна людина отримала поранення.
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Поліція вже повідомила про затримання 52-річного чоловіка.
Очевидці зазначають, що спочатку сталася перепалка за участю Кокс і двох чоловіків. Потім один з них дістав пістолет і двічі вистрілив.
Utterly shocked by the news of the attack on Jo Cox. The thoughts of the whole Labour Party are with her and her family at this time.— Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) June 16, 2016
Very concerned about reports Jo Cox has been injured. Our thoughts and prayers are with Jo and her family.— UK Prime Minister (@Number10gov) June 16, 2016
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