Російські футбольні фанати побили туристів у Кельні

Про це повідомляють німецькі видання Bild і Express, передає dw.com.

Напад стався на площі біля Кельнського собору близько 19 години вечора за місцевим часом.

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Повідомляється, що два іспанця серйозно постраждали, у третього зламаний ніс.

Поліції вдалося затримати шістьох нападників, вони проведуть під вартою щонайменше одну ніч. Сьомому фанату вдалося втекти.

Як заявив представник поліції, фанати прямували в аеропорт, щоб вилетіти в Москву.