Російські футбольні фанати побили туристів у Кельні
22:38, 16 червня 2016Світ
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Семеро російських футбольних фанатів, які поверталися з чемпіонату Європи у Франції, у четвер, 16 червня, вчинили напад на трьох іспанських туристів у німецькому Кельні.
REUTERS
Про це повідомляють німецькі видання Bild і Express, передає dw.com.
Напад стався на площі біля Кельнського собору близько 19 години вечора за місцевим часом.
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Повідомляється, що два іспанця серйозно постраждали, у третього зламаний ніс.
Поліції вдалося затримати шістьох нападників, вони проведуть під вартою щонайменше одну ніч. Сьомому фанату вдалося втекти.
Як заявив представник поліції, фанати прямували в аеропорт, щоб вилетіти в Москву.
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