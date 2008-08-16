Медведєв підписався під "шістьма пунктами"

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав план врегулювання російсько-грузинського конфлікту, що складається з шести пунктів.

Про це повідомив прес-секретар Президента Росії, передає Gazeta.ru.

Як повідомляв УНІАН, угода з шести пунктів про мирне врегулювання конфлікту була підготовлена за посередництва Президента Франції Ніколя САРКОЗІ. 15 серпня Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ підписав її в Тбілісі в присутності Держсекретаря США Кондолізи РАЙС.

У Кремлі заявляли, що російський Президент поставить свій підпис під документом тільки після того, як у Москві побачать підпис М.СААКАШВІЛІ.

Угода, зокрема, передбачає відмову всіх учасників конфлікту від застосування сили, цілковите припинення всіх воєнних дій, повернення грузинської армії в місця постійної дислокації, а російської армії на лінію, що передувала початку бойових дій.