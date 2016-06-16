Глава ЦРУ озвучив кількість бойовиків ІДІЛ у Сирії та Іраку
18:44, 16 червня 2016Світ
612 0
Директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що число бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» в Сирії та Іраку за рік скоротилося до 18-22 тис. з 19-25 тис.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.
За його словами, чисельність бойовиків ІД в Лівії становить 5-8 тис. осіб.
Читайте такожТеракт в гей-клубі Орландо: хакер вирішив помститися прихильникам ІДІЛ, опублікувавши на їхніх сторінках символіку ЛГБТ
Раніше глава ЦРУ повідомив про мінливу тактику ІД.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter