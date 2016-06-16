Глава ЦРУ озвучив кількість бойовиків ІДІЛ у Сирії та Іраку

Директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що число бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» в Сирії та Іраку за рік скоротилося до 18-22 тис. з 19-25 тис.

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