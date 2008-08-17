Призначено слухання в Міжнародному суді за позовом Грузії проти Росії

Голова Міжнародного суду ООН Розалін ХІГГІНЗ призначила на 8-10 вересня слухання з питання про тимчасові заходи, на ухваленні яких наполягає Грузія у зв`язку з позовом проти Росії.

Як передає «Новости-Грузія», Р.ХІГГІНЗ у направленому російською і грузинською владами посланні, текст якого поширений у Гаазі, повідомляє, що за підсумками майбутніх засідань суд, перш за все, повинен визначити, чи володіє він юрисдикцією щодо поданого Грузією позову і чи відповідає ситуація умовам, в яких слід зажадати вживання тимчасових заходів, спрямованих на захист грузинських громадян.

"Взявши до уваги серйозність ситуації, голова, діючи на основі статті 74, параграфа 4 Статуту Суду, наполегливо закликає сторони діяти так, аби будь-яка постанова, яку Суд може видати у зв`язку з проханням про тимчасові заходи, мала необхідний ефект", - йдеться в посланні.

Голова Міжнародного суду ООН наголошує, що слухання з метою ухвалення рішення про тимчасові заходи повинні відбутися терміново. Разом з тим, дата їх початку визначена так, щоб дати змогу сторонам забезпечити належним чином своє представництво.

Міжнародний суд ООН може зобов`язати Росію вжити тимчасових заходів, або вирішити, що ситуація не відповідає умовам, які б вимагали їх ухвалення. Якщо суд підтвердить, що володіє юрисдикцією щодо позову Грузії, він надалі розглядатиме його по суті.

Як повідомлялося, Грузія 12 серпня подала позов щодо Росії, звинувативши її в порушенні міжнародної Конвенції про усунення всіх форм расової дискримінації, стверджуючи, що Росія "порушила свої зобов`язання з Конвенції в певні періоди свого втручання в Південній Осетії і Абхазії" з 1990 року по серпень 2008-го.

У зв`язку з позовом Грузія 14 серпня внесла до Міжнародного суду прохання, щоб суд вказав РФ на необхідність вживання тимчасових заходів, спрямованих на захист грузинських громадян. При цьому Грузія стверджує, що "з початку 1990-х років, діючи разом з сепаратистськими силами і найманцями в грузинських регіонах Південна Осетія і Абхазія, Російська Федерація систематично проводила політику етнічної дискримінації, спрямовану проти етнічних грузин та інших груп населення в цих регіонах".