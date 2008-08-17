Лавров знайшов невідповідності у мирних планах Грузії та Росії

Росія відведе свої війська із зони грузино-осетинського конфлікту тільки після того, як у регіоні буде забезпечені додаткові заходи безпеки, сказав глава МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, ці заходи реалізовуватимуться на місцевості по лінії миротворчого контингенту, узгодженого і зафіксованого в існуючих домовленостях, пояснив С.ЛАВРОВ журналістам у Сочі.

США й інші країни Заходу наполягають на негайному виведенні російських військ з території Грузії.

Раніше Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ повідомив, що підписав план врегулювання конфлікту з шести пунктів, узгоджений ним з французьким колегою Ніколя САРКОЗІ 12 серпня.

Після переговорів з Держсекретарем США Кондолізою РАЙС підпис під цим документом поставив і грузинський Президент Михайло СААКАШВІЛІ.

Тим часом, за словами С.ЛАВРОВА, варіант угоди, підписаний М.СААКАШВІЛІ, відрізняється від того, який розробили Д,МЕДВЕДЄВ і Н.САРКОЗІ, відсутністю ввідної частини.

У ній сказано, що "нижченаведені принципи підтримуються президентами Росії і Франції, і президенти Росії і Франції закликають сторони підписати цей документ". С.ЛАВРОВ сказав, що невідповідність уточнюватиметься по дипломатичних каналах.

С.ЛАВРОВ повідомив також, що Росія добиватиметься збільшення кількості своїх миротворців у Південній Осетії. Це питання, сказав глава російської дипломатії, обговорюватиметься піт лінії ОБСЄ.

Він також відзначив, що базові угоди, що стосуються ситуації навколо Південної Осетії "не визначають граничної кількості миротворчого контингенту".

Російські війська поки що залишаються на грузинській території.