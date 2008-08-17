Росія почала часткове відведення військ з Південної Осетії

Розпочалося часткове відведення російських військ із зони конфлікту на Кавказі.

Про це заявив ІТАР-ТАСС високопоставлений представник Міноборони Росії. За його словами, «йдеться лише про часткове виведення тих військових частин і підрозділів, у присутності яких у Південній Осетії немає необхідності». Він відзначив, що в пункти постійної дислокації на території Росії виводяться деякі частини загальновійськової армії і повітряно-десантних військ.

Як повідомляє «Газета.Ru», раніше генерал-майор Вячеслав БОРИСОВ в інтерв`ю агентству Reuters також повідомив, що російське військове командування почало виведення військ з Грузії. «Колони рухаються від Цхінвалі у бік Росії», - сказав генерал, який перебуває поблизу міста Горі, додавши, що «(Президент Росії Дмитро) МЕДВЕДЄВ сказав, що ми відходитимемо». Разом з тим грузинська влада інформацію про виведення військ спростовує.

У суботу після підписання плану врегулювання конфлікту Д.МЕДВЕДЄВ доручив відповідним відомствам приступити до виконання домовленостей, узгоджених у цьому документі. Як повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ, відведення підрозділів збройних сил Росії «здійснюватиметься в міру того, як реалізовуватимуться на місцевості додаткові заходи безпеки по лінії миротворчого контингенту».