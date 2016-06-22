Меркель: ЄС слід збільшити видатки на оборону, щоб захиститися від зовнішніх загроз
00:28, 22 червня 2016Світ
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Виступаючи на економічній конференції в Берліні, Меркель заявила, що в даний час ЄС не може захистити себе від зовнішніх загроз, а змушений покладатися на допомогу з боку США.
REUTERS
Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
«Впевнена, що така країна, як Німеччина, яка витрачає на оборону 1,2% ВВП і Сполучені Штати, які витрачають 3,4% ВВП, повинні рухатися до єдиних показників», - сказала канцлер.
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При цьому Меркель зазначила, що не очікує від інших членів ЄС, що вони також витримають тягар оборонних витрат в довгостроковій перспективі.
Канцлер Німеччини не уточнила, які країни Берлін вважає основними загрозами для себе.
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