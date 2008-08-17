Меркель пообіцяла, що Грузія стане членом НАТО, якщо хоче

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ закликала Росію прискорити виведення військ із Грузії.

Як повідомляє радіо «Свобода», виступаючи на прес-конференції у Тбілісі після переговорів з Президентом Грузії Михаїлом СААКАШВІЛІ, А.МЕРКЕЛЬ заявила, що для Росії це має стати питанням міжнародної "довіри до неї".

Раніше канцлер ФРН сказала, що Грузія стане членом НАТО, якщо цього хоче.

М.СААКАШВІЛІ, зі свого боку, заявив, що російська сторона повинна реальними кроками довести свої мирні наміри, і закликав міжнародних спостерігачів підтвердити факт припинення вогню і виведення російських військ.

Він знову заявив, що Грузія ніколи не погодиться на анексію частини її території.