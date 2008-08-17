Тбілісі відкидає звинувачення у підготовці провокації в Горі

Міністерство внутрішніх справ Грузії спростувало заяву Міноборони Росії, яке попередило про підготовку грузинської провокації в Горі, повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство Reuters. "Провокація може бути влаштована тільки російською стороною, щоб залишити військові підрозділи в зоні конфлікту", - заявило МВС Грузії.

Представник Міноборони Росії раніше заявив, що в околицях Горі терміново формується озброєна група, члени якої під виглядом російських солдатів "займуться мародерством і знущанням з місцевих жителів". Джерело стверджує, що до групи провокаторів увійдуть грузини, українські націоналісти і чеченські терористи, що знаходяться в Грузії. Їхні дії, за словами представника Міноборони, будуть зняті на камери, а записи покажіть світу як доказ "звірств російської воєнщини".

Поблизу Горі знаходиться блокпост російської армії. Міноборони РФ стверджує, що до міста російські військовослужбовці не входили.

18 серпня російське командування планує почати виведення військ на позиції в Південній Осетії і в зоні безпеки на кордоні невизнаної республіки з Грузією. Виведення військ передбачене планом мирного врегулювання, який був укладений за посередництва президента Франції Ніколя Саркозі.