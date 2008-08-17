Райс сподівається, що російські військові виконають наказ Медведева
"Президент кілька разів давав слово"
Держсекретар США Кондоліза Райс висловила надію на те, що російські військові виконають наказ президента Росії Дмитра Медведєва про виведення військ з Грузії.
"Президент Росії кілька разів давав своє слово, але воно не виконувалося російським військами, і я припускаю, що цього разу російські (збройні) сили справді здійснять відхід", - заявила Райс в неділю в ефірі телекомпанії Сі-Бі-Ес.
Дмитро Медведєв оголосив у неділю вдень, що Росія у вівторок почне відводити військовий контингент у Грузії на позиції, визначені рішенням Змішаної контрольної комісії (СКК) з врегулювання грузино-осетинського конфлікту в 1999 році.
Виступаючи в неділю в ефірі телекомпанії "Фокс" Райс повідомила, що "Росія зараз не виконує (угоду) про припинення вогню".
"Пояснення у мене немає, тому що я вважала, що якщо президент Росії говорить, що підписана угода про припинення вогню означає відведення російських (збройних) сил, то російські сили потім підуть. Вони цього не зробили. Водночас, знову ж таки, президент Росії дав своє слово і цього разу, я сподіваюся, він його дотримає", - заявила держсекретар США.