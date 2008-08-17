Райс сподівається, що російські військові виконають наказ Медведева

Держсекретар США Кондоліза Райс висловила надію на те, що російські військові виконають наказ президента Росії Дмитра Медведєва про виведення військ з Грузії.

"Президент Росії кілька разів давав своє слово, але воно не виконувалося російським військами, і я припускаю, що цього разу російські (збройні) сили справді здійснять відхід", - заявила Райс в неділю в ефірі телекомпанії Сі-Бі-Ес.

Дмитро Медведєв оголосив у неділю вдень, що Росія у вівторок почне відводити військовий контингент у Грузії на позиції, визначені рішенням Змішаної контрольної комісії (СКК) з врегулювання грузино-осетинського конфлікту в 1999 році.

Виступаючи в неділю в ефірі телекомпанії "Фокс" Райс повідомила, що "Росія зараз не виконує (угоду) про припинення вогню".

"Пояснення у мене немає, тому що я вважала, що якщо президент Росії говорить, що підписана угода про припинення вогню означає відведення російських (збройних) сил, то російські сили потім підуть. Вони цього не зробили. Водночас, знову ж таки, президент Росії дав своє слово і цього разу, я сподіваюся, він його дотримає", - заявила держсекретар США.