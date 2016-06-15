Міністр фінансів Великобританії оцінив, у скільки їй може обійтися вихід з ЄС

У середу міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн має намір виступити з промовою, в якій розповість про економічні наслідки виходу країни з ЄС, передає РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

Як випливає з оприлюднених тез промови, протягом наступних 4 років британському уряду доведеться знайти близько 30 млрд фунтів стерлінгів ($42,8 млрд), яких бюджет недорахується через низькі темпи зростання економіки, до яких призведе Brexit.

Видання Guardian зазначає, що Осборн попереджає: компенсувати бюджетний дефіцит доведеться за рахунок підвищення податків. Зокрема на 2 п. п. (до 22%) буде підвищена базова ставка прибуткового податку, на 5 п. п. (до 45%) - податок на спадщину. Також на 5 п. п. можуть зрости акцизи на бензин і алкоголь.

Читайте такожВихід Британії з ЄС обвалить фунт до 30-річного мінімуму - Bloomberg

Крім цього, Осборн не виключає, що вихід Великобританії з ЄС призведе до скорочення державних витрат на охорону здоров'я, оборону, освіту, поліцію, транспорт.

При цьому WSJ наводить думку прихильників виходу Великобританії з ЄС, які вважають, що країна фінансово виграє, якщо 23 червня громадяни проголосують проти членства країни в Євросоюзі. Вони аргументують це тим, що Лондону більше не доведеться виплачувати 8 мільярдів фунтів стерлінгів в рік в бюджет ЄС, і ці гроші буде можливо витратити на соціальні потреби.

Згідно з результатами соціологічного опитування, опублікованими 14 червня, 35% громадян готові проголосувати на референдумі за вихід з ЄС, в той час як збереження членства в Євросоюзі підтримують 33%. Решта опитаних або не визначилися зі своєю позицією, або вирішили не голосувати.