Президент Південної Осетії проситиме Москву про військову базу

Президент Південної Осетії Едуард Кокойти заявив в інтерв`ю агентству Reuters, що на території невизнаної республіки більше не буде спостерігачів ОБСЄ.

"Ми не довіряємо міжнародним спостерігачам, людям, які спотворюють правду", - пояснив президент. За даними РІА Новості, Кокойти не тільки відмовляється від спостерігачів, але і має намір попросити Росію розмістити в регіоні військову базу. "Інтерфакс" уточнює, що російська військова база, на думку Кокойти, потрібна для запобігання "новим спробам геноциду осетинського народу".

Спостерігачі ОБСЄ знаходилися в Південній Осетії доти, доки Грузія 8 серпня не почала на території республіки "операцію з відновлення конституційного порядку". У відповідь на дії Грузії Росія провела "операцію з примусу до миру". Операція завершилася 12 серпня. В результаті бойових дій загинули приблизно 2 тисячі людей, зокрема не менше 1,6 тисячі мирних жителів. За фактом вбивств СКП РФ порушив кримінальну справу, в якій, зокрема, фігурує стаття "Геноцид".

Лента.ру