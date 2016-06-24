Великобританія залишить ЄС за підсумками референдуму – прогноз BBC і Sky News

Після підрахунку більше половини голосів на референдумі лідирують прихильники Brexit з результатом у 51,9%. Їх перемогу також передбачили Sky News і ITV, повідомляє РБК.

Як зазначає ВВС, жителі Лондона і Шотландії проголосували проти виходу Британії з ЄС. Проте супротивники Brexit показали надзвичайно слабкі результати на півночі країни, а також в Уельсі.

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Відзначається, що на тлі новин, які надходять з Британії світові ціни на нафту впали більш ніж на 6%. Вартість бареля Brent на мінімумі знизилася до позначки в $47,55. В 7:26 мск вона торгувалася на рівні $47,83 (– 6,05%).

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Курс фунта стерлінга до долара впав більш ніж на 11%. Це є тридцятилітнім мінімум для британської валюти. В 7:30 за Києвом фунт коштував $1,324.

Як повідомляв УНІАН, прихильники Brexit вирвалися в лідерство після підрахунку 50% округів. За вихід зі складу ЄС проголосували 7 328 млн учасників референдуму, проти – 6 982 млн.