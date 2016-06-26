Могеріні підготувала нову Європейську стратегію у сфері зовнішньої політики та політики безпеки

Про це йдеться в опублікованому на сайті Європейської служби зовнішньополітичної діяльності прес-релізі.

Очікується, що Могеріні представить стратегію лідерам країн ЄС під час саміту, який пройде в Брюсселі 28-29 червня.

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"Стратегія є результатом відкритого і прозорого процесу: за минулий рік були проведені широкі консультації з державами-членами ЄС, європейськими інститутами і вропейським громадянським суспільством в тому числі", - відзначається в заяві.

"Мета, навіть існування нашого Союзу ставиться під сумнів. Проте наші громадяни та світ потребують сильного Євросоюзу як ніколи раніше... Це стало навіть актуальнішим після референдуму у Великій Британії", — йдеться у передмові Могеріні.

За її словами, необхідно переглянути те, як працює Євросоюз.

"Ми знаємо, які наші принципи, інтереси і пріоритети. Немає часу для невизначеності: нашому Союзу необхідна стратегія. Нам потрібне спільне бачення та спільні дії", — заявила глава європейської дипломатії.

Раніше УНІАН повідомляв, що Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні призначила Хельгу Шмід генсеком Європейської служби зовнішньої дії. Нинішній генсек Алан Ле Руа залишає цей пост з особистих причин.