Росія відкинула новий проект резолюції РБ ООН по Грузії

Росія відкинула французький проект резолюції Ради безпеки ООН по Грузії, запропонований до обговорення в новій редакції, повідомляє AFP.

"Російська Федерація не зможе підтримати проект резолюції, запропонований сьогодні Францією", - заявив постійний представник РФ в ООН Віталій Чуркін. Крім того, він звинуватив західних колег в тому, що при обговоренні ситуації в Грузії вони ведуть "пропагандистську кампанію на шкоду серйозній політичній роботі".

Як повідомляє агентство Reuters, проект резолюції вимагав негайного виведення російських військ з Грузії і виконання інших умов перемир`я. Тбілісі також зобов`язаний повернути свої війська в місця постійної дислокації. У проекті резолюції окремо підкреслюється необхідність збереження "територіальної цілісності Грузії в межах, що визнаються міжнародним співтовариством".

Раніше Чуркін позитивно відгукувався про новий проект резолюції і натякав на можливість його "швидкого ухвалення". Проте, він відзначав, що в проекті залишаються спірні пункти, що вимагають уточнення. Крім того, за словами Чуркіна, "є пункти, які російській стороні хотілося б додати в проект". Росія зокрема наполягає на включенні в текст резолюції формулювань, що засуджують агресію Грузії відносно Південної Осетії.

Лента.ру