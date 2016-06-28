У Франції відновили одну з "чорних скриньок" лайнера EgyptAir

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву єгипетських слідчих, передає РБК.

Бортовий самописець почне працювати протягом кількох годин, додали вони.

Читайте такожУ Середземному морі виявлені "чорні скриньки" літака EgyptAir

«Чорні скриньки» лайнера направили у Францію кілька днів тому, відновленням карт пам'яті займаються слідчі французького бюро розслідування авіакатастроф (BEA) — вони допомагають видалити відкладення солей з мікросхем. Після відновлення апарати відправлять назад в Єгипет для аналізу даних.

Раніше УНІАН повідомляв, що знайдені бортові самописці літака A320 авіакомпанії EgyptAir, який розбився в травні, сильно пошкоджені і потребують відновлення перед розшифровкою.

Перший бортовий самописець літака був виявлений 16 червня в Середземному морі. Тоді в єгипетської комісії з розслідування катастрофи повідомили, що знайдена «чорна скринька» була пошкоджена, однак фахівці змогли благополучно підняти на поверхню «блок пам'яті, який є найбільш важливим в записуючому пристрої». Другу «чорну скриньку» рятувальники знайшли наступного дня, 17 червня.