Катастрофа літака в аеропорті Мадрида - близько 150 жертв (фото)

Жертвами катастрофи літака в аеропорту Мадрида стали близько 150 чоловік, повідомляють служби надзвичайних ситуацій Іспанії.

Як повідомляє «Газета.ру», водночас уряд країни підтвердив загибель 45 пасажирів. За заявами рятувальників, в критичному стані перебувають ще 19 жертв аварії.

Літак MD82 авіакомпанії Spanair виїхав за межі злітно-посадочної смуги на четвертому терміналі аеропорту. За попередньою версією, у машини зайнявся двигун.

Лайнер, на борту якого було близько 160 пасажирів, мав відправитися до Лас-Пальмаса (Канарські острови).