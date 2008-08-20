Катастрофа літака в аеропорті Мадрида - близько 150 жертв (фото)
18:41, 20 серпня 2008Світ
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19 людей - у криичному стані
Жертвами катастрофи літака в аеропорту Мадрида стали близько 150 чоловік, повідомляють служби надзвичайних ситуацій Іспанії.
Як повідомляє «Газета.ру», водночас уряд країни підтвердив загибель 45 пасажирів. За заявами рятувальників, в критичному стані перебувають ще 19 жертв аварії.
|Фото Reuters
Літак MD82 авіакомпанії Spanair виїхав за межі злітно-посадочної смуги на четвертому терміналі аеропорту. За попередньою версією, у машини зайнявся двигун.
Лайнер, на борту якого було близько 160 пасажирів, мав відправитися до Лас-Пальмаса (Канарські острови).
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