За останніми даними, в авіакатастрофі в Мадриді загинули 153 людини

В авіакатастрофі в аеропорту Мадрида, за останніми даними, загинули 153 людини, врятуватися вдалося лише 19-и, повідомляє радіо «Свобода».

За словами очевидців, літак McDonnell Douglas MD-82 іспанської авіакомпанії Spanair, який прямував на Канарські острови, під час спроби злетіти в аеропорту "Барахас" з`їхав із злітної смуги і загорівся.

Влада повідомляє, що вже знайдено бортові самописці.

Це найбільша катастрофа в іспанській цивільній авіації за останні 20 років.