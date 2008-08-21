За останніми даними, в авіакатастрофі в Мадриді загинули 153 людини
08:48, 21 серпня 2008Світ
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Знайдено бортові самописці
В авіакатастрофі в аеропорту Мадрида, за останніми даними, загинули 153 людини, врятуватися вдалося лише 19-и, повідомляє радіо «Свобода».
За словами очевидців, літак McDonnell Douglas MD-82 іспанської авіакомпанії Spanair, який прямував на Канарські острови, під час спроби злетіти в аеропорту "Барахас" з`їхав із злітної смуги і загорівся.
Влада повідомляє, що вже знайдено бортові самописці.
Це найбільша катастрофа в іспанській цивільній авіації за останні 20 років.
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