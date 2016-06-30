"З привітом від президента": соліст Rammstein збирається судитися через фальшиві фото на підтримку Путіна

Про це повідомляє Русская служба BBC з посиланням на Bild.

За словами представника музиканта, насправді на футболці Ліндеманна зображений череп з кістками, який за допомогою графічного редактора був підмінений на портрет Путіна.

Повідомлення про те, що Ліндеманн в ході візиту до Москви підтримав політику президента Росії Володимира Путіна і відвіз з собою дорогий телефон з його портретом, в середині червня опублікували відразу кілька російських ЗМІ.

Джерелом новини стала компанія Caviar, що виробляє люксові "путінофони", - позолочені смартфони з портретом Володимира Путіна

"Як бачите, і нас в рідній Німеччині піддають санкціям. Тепер у нас є підтримка у вигляді президентського телефону! Думаємо, що це нам допоможе. Справедливість повинна восторжествувати", - наводилися слова Ліндеманна на сайті Caviar.

Читайте такожУ РФ вперше оприлюднили мільярдні витрати на пропагандистське мовлення Russia Today

Пізніше компанія випустила офіційне спростування і принесла вибачення. (В даний час заяву видалено з соцмереж і сайту компанії на прохання представників Rammstein, розповіли у прес-службі Caviar).

У реальності, за оповіданням Ліндеманна, йому в руки сунули телефон зі словами: "З привітом від Володимира Путіна", а потім запитали, чи подобається йому Москва.

"Тоді я підняв великий палець вгору і сказав: "Москва - відмінне місто". От і все", - йдеться в коментарі для Bild.

За даними Bild, Ліндеманн планує почати судовий розгляд у зв'язку з публікацією фальшивих фото і заяв і найняв адвокатів.