Туреччина вислала російського журналіста
Кореспондента РІА Новости Дмитра Виноградова, який прилетів у Стамбул для висвітлення наслідків теракту, вислали назад до Росії.
Як розповів сам журналіст, його посадили на зворотний рейс до Москви, передає РІА Новости.
"Жодних причин і строку дії заборони мені так і не назвали. Тільки видали аркуш, на якому написано: "заборона на в'їзд". Чи стало це наслідком моєї професійної діяльності, так і залишилося для мене не висвітленим", — розповів Виноградов, який вже повернувся до Москви.
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Зазначається, що ніч журналіст провів в аеропорту у спеціальному "пасажирському гест-хаусі".
Наступного дня його перепровадили на його рейс до Москви. "Звернення було дуже коректним, але мій паспорт віддали пілотам", — розповів Виноградов.
Нагадаємо, у середині березня влада Латвії депортувала в Росію британського журналіста Грема Філліпса, який співпрацював поза штатом з російськими пропагандистськими телеканалами Russia Today і "Звезда".