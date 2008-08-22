Ходорковському відмовили у звільненні

Читинський суд відмовив Михайлу Ходорковському в умовно-достроковому звільненні, передає Эхо Москвы.

Таким чином, суд підтримав позицію начальника Читинського СІЗО і начальника колонії міста Краснокам’янська, а також держобвинувачувача. Всі вони заявили, що Ходорковський не розкаявся в скоєному і не став на шлях виправлення.

Представник російської Федеральної служби виконання покарань вказав на чотири порушення, які, за його даними, допустив Ходорковський в місцях ув’язнення. За словами прокурора, у випадку умовно-дострокового звільнення колишній глава "ЮКОСа" міг перешкодити слідству, чинити тиск на свідків або зникнути за кордоном, відзначає Лента.ру.

У краснокам’янській колонії загального режиму Ходорковського карали за залишення робочого місця без дозволу, за знайдені інструкції, не передбачені внутрішнім розпорядком, за те, що він пив чай з одним з увязнених в кімнаті ради загону, а також за два лимони, не вказаних в переліку переданих йому продуктів харчування.

Три покарання адвокатам вдалося оскаржити. Четверте втратило силу за давністю, оскільки з моменту його накладення пройшло більше року. П`яте покарання, накладене на Ходорковського ще під час перебування в московському ізоляторі "Матросская тишина", втратило силу з тієї ж причини.

Адвокати Ходорковського заявили, що оскаржать це рішення. Наступне прохання про УДЗ можна буде подати через рік. Ходорковський не вийшов би на свободу, навіть якщо б прохання було задоволене, оскільки він є фігурантом ще однієї справи, зазначає Лента.ру.