У Туреччині затримано ще 11 іноземців за підозрою в причетності до теракту

Контртерористичний підрозділ поліції Стамбулу провів операцію в одному з районів міста проти осередку "Ісламської держави" за підозрою в тому, що його члени пов'язані з трьома смертниками, які вчинили теракт в аеропорту, передає "ЄвроПравда" з посиланням на видання Hurriyet daily news.

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Повідомляється, що серед затриманих є вихідці з Росії.

Загалом кількість затриманих за підозрою в причетності до теракту в Стамбулі досягла 24 осіб. Серед затриманих напередодні 13 підозрюваних четверо іноземців.

Як повідомляв УНІАН, теракт в аеропорту Стамбула вчинили троє смертників, які були громадянами Узбекистану, Киргизстану і Росії (Дагестан).