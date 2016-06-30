Теракт у Стамбулі: Кількість жертв зросла до 44 осіб

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Анадолу.

Згідно з повідомленням, 44-ю жертвою теракту став 25-річний громадянин Туреччини. Він помер у лікарні Стамбула від отриманих поранень, заявило агентству джерело в медичному закладі.

Раніше повідомлялося про 43 загиблих, у тому числі 19 іноземців.

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Як повідомляв УНІАН, у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула ввечері 28 червня сталися вибухи. Атаки скоїли троє смертників, розповів губернатор Стамбула Васип Шахін.

Влада відзначає, що більшість загиблих є громадянами Туреччини, однак серед них було 13 іноземців. Відповідальність за напад узяла на себе "Ісламська держава".