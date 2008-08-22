Кораблі НАТО ввійшли до Чорного моря

Два кораблі НАТО ввійшли до акваторії Чорного моря для забезпечення гуманітарної акції з доставки вантажів Грузії, повідомив РІА “Новости” високопоставлений співрозмовник у військово-морських колах Туреччини.

"Два фрегати НАТО пройшли протоку Босфор напередодні пізно ввечері і вийшли в акваторію Чорного моря", - сказав співрозмовник агентства.

За його даними, до акваторії Чорного моря ввійшли кораблі Німеччини й Іспанії.

"Німецький фрегат "Любек" і іспанський "Адмірал Хуан де Борбон", які ввійшли до акваторії Чорного моря, входять до складу угруповання кораблів НАТО, яка нарощуватиметься в найближчі дні", - сказав він.

Загалом до складу угруповання кораблів НАТО в Чорному морі ввійде близько сімох суден.

"Переважно, це ракетні фрегати. Угруповання формуватиметься протягом найближчих днів у західній частині Чорного моря", - повідомив він.

Крім того, співрозмовник не виключив, що для забезпечення гуманітарної операції можуть бути залучені кораблі Болгарії та Румунії.

"Не виключено, що для забезпечення гуманітарної операції можуть бути залучені й кораблі України", - зазначив він.

За його словами, нині до складу угруповання входять кораблі Німеччини, Іспанії, США і Польщі.

Раніше адміністрація США ухвалила рішення про доставку до Грузії гуманітарної допомоги силами військової авіації і кораблів ВМС.