Ще два кораблі НАТО ввійшли до Чорного моря

Польський фрегат "Генерал Пуласкі" і американський есмінець "Макфол" увійшли до акваторії Чорного моря, повідомив РІА “Новости” співрозмовник у військово-морських силах Туреччини.

"Ще два кораблі НАТО пройшли зону протоки і ввійшли до акваторії Чорного моря у п`ятницю увечері", сказав він.

У п`ятницю вдень два фрегати НАТО - німецький і іспанський - увійшли до акваторії Чорного моря для забезпечення гуманітарної акції з доставки вантажів до Грузії. Джерело також повідомило, що до складу угруповання кораблів НАТО в Чорному морі загалом ввійдуть близько сімох суден.

Представник ВМФ Росії капітан першого рангу Ігор Дигало на прохання прокоментувати прибуття кораблів НАТО в Чорне море сказав: "Військово-морський флот РФ знає про це. Чорноморський флот продовжує виконувати завдання з забезпечення безпеки судноплавства біля берегів Абхазії".