Противники виходу Британії з ЄС збираються в Лондоні на марш протесту

Демонстранти зберуться на Парк-лейн і пройдуть маршем до площі біля будівлі парламенту, повідомляє Бі-бі-сі. Організатор суботньої акції, випускник Королівського коледжу Лондона Кіран Макдермот заявив, що протестувальники вимагатимуть від парламенту "прийняття відповідального рішення".

Читайте такожЄвросоюз не піде на компроміс з Британією у питанні свободи пересування"Ми можемо запобігти "брексіту", відмовляючись визнати останнє слово за референдумом, і прибрати палець з кнопки самознищення", - наводить його слова газета Independent.

Про свою участь у запланованому заході заявили 34 тис. користувачів соцмереж, хоча реальна явка може сильно відрізнятися.

На референдумі про членство Великобританії в ЄС 23 червня перемогу здобули прихильники виходу країни з союзу.

Реакцією європейських лідерів на підсумки референдуму стала вимога до Лондона якомога скоріше почати процедуру виходу з Євросоюзу. В результаті "брексіту" Британія може втратити частину переваг торговельних угод з країнами ЄС.

Більшість жителів міських районів і молодь голосували за те,щоб залишитися в Євросоюзі. У Лондоні проти виходу з європейського співтовариства висловилися близько 60%.

Вже на наступний день після оголошення підсумків референдуму петицію з вимогою проведення повторного голосування підписали понад 2 млн осіб, на сьогоднішній день - вже близько 4 млн.