Шотландія має намір залишатись у Євросоюзі попри результати референдуму - Reuters

Про це Стерджен заявила під час візиту до Брюсселя після зустрічі з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем, повідомляє Reuters.

Перший міністр Шотландії, яка виступає за незалежність від Великої Британії, висловила намір, щоб Шотландія залишалася у Європейському Союзі, незважаючи на результати референдуму про вихід Сполученого Королівства із ЄС.

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Стерджен наголосила, що "Шотландія налаштована залишатись у Європейському Союзі".

Своєю чергою, Шульц сказав, що дізнався про позицію Шотландії.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.

Для багатьох британських і європейських політиків підсумки референдуму стали несподіванкою.

Довідка. У Лісабонському договорі (основній правовій базі нинішнього Євросоюзу) є стаття 50, яка окреслює умови виходу країни з Євросоюзу. Відповідно до неї, переговори про ці умови мають займати принаймні 2 роки. І можуть бути подовжені за консенсусом сторін.