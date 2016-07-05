Дрон зняв із висоти пташиного польоту масштаби руйнувань після терактів у Багдаді (відео)

15:17, 05 липня 2016
Світ
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За кількістю жертв теракти 3 липня виявилися найбільш смертоносними з 2013 року.

REUTERS

Внаслідок вибухів в Багдаді, які забрали життя понад 200 осіб, були серйозно пошкоджені або частково зруйновано кілька будівель. Відео опублікував у Twitter телеканал CNN.

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Як повідомляв УНІАН, теракти в Багдаді сталися вранці 3 липня. В місті прогриміли два вибухи: одна замінована машина вибухнула в центральному торговому кварталі міста, друга саморобна бомба - в його східній частині. Ісламісти влаштували ці теракти через тиждень після звільнення іракськими військовими обложеного "Ісламською державою" міста Фаллуджа.

Кількість людей, загиблих внаслідок двох терактів, досягла 213 осіб.

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