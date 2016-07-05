Дрон зняв із висоти пташиного польоту масштаби руйнувань після терактів у Багдаді (відео)

Внаслідок вибухів в Багдаді, які забрали життя понад 200 осіб, були серйозно пошкоджені або частково зруйновано кілька будівель. Відео опублікував у Twitter телеканал CNN.

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Drone footage shows the devastation caused by suicide bombers in Baghdad -- 200 were killed https://t.co/G3LLyRU7nYpic.twitter.com/LeaMxKme6v — CNN International (@cnni) July 5, 2016

Як повідомляв УНІАН, теракти в Багдаді сталися вранці 3 липня. В місті прогриміли два вибухи: одна замінована машина вибухнула в центральному торговому кварталі міста, друга саморобна бомба - в його східній частині. Ісламісти влаштували ці теракти через тиждень після звільнення іракськими військовими обложеного "Ісламською державою" міста Фаллуджа.

Кількість людей, загиблих внаслідок двох терактів, досягла 213 осіб.