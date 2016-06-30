В Іраку завдали один із найбільш успішних авіаударів по ІД: знищено близько 250 бойовиків - Reuters
Попередньо, були знищені не менше 250 ймовірних бійців ІД і 40 одиниць їх транспорту.
Літаки коаліції на чолі з США в середу завдали серію успішних ударів проти "Ісламської держави" в околицях міста Фаллуджа. Про це американські чиновники розповіли Reuters.
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За попередніми оцінками, щонайменше 250 можливих бійців ІД і 40 машин були знищені. Якщо ці дані підтвердяться, вчорашня атака виявиться однією з найбільш смертоносних за всю історію боротьби з ІД.
Авіаудари, про які йде мова, наносилися на півдні Фаллуджі, мирні жителі звідти були переміщені.
Як відомо, в кінці червня іракські війська вибили сили "Ісламської держави" з двох північних районів Ель-Фаллуджі.
В цілому великомасштабна операція в місті почалася в кінці травня. Контроль над містом іракським військовим вдалося встановити після майже чотирьох тижнів боротьби. Прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді заявив про перемогу після того, як спецназівці ввійшли в центр міста, захопивши урядові будівлі і центральну лікарню.