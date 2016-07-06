У Великій Британії після референдуму збільшилася кількість ксенофобських злочинів

За період з 24 червня по 2 липня Скотленд-ярд зареєстрував у британській столиці 599 скарг на посягання, мають ознаки расової, національної та релігійної ненависті, передає Російська служба Бі-Бі-сі.

В середньому це 67 заяв на день, в той час як до референдуму реєструвалося приблизно 44 заяви в день - таким чином, зростання склало понад 50%.

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"Ми уважно аналізуємо кожен випадок, щоб зрозуміти, що відбувається в Лондоні. Ці цифри можуть змінитися, оскільки потерпілі не завжди відразу повідомляють про те, що трапилося", - сказав начальник підрозділу столичної поліції Мак Чішті.

За його словами, переважна більшість інцидентів супроводжувалося словесною агресією і образами.

Поліція бачить, що люди "відчувають занепокоєння через зростання нетерпимості щодо деяких громад", додав Мак Чішті.

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Вже в перші дні після референдуму по Brexit іммігранти із Східної Європи та інших країн, які живуть в Лондоні, відчули на собі серію ксенофобських випадів.

Раніше посольство Польщі в Лондоні висловило глибоку занепокоєність зв'язку із сплеском ксенофобії, від якого постраждали у тому числі представники польської діаспори.