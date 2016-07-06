У Бельгії отримали тюремні терміни 4 джихадисти, пов'язані з організатором паризьких терактів

Як повідомляє France 24, підозрювані були пов'язані з джихадистами, що здійснили недавні теракти в Парижі і Брюсселі, і планували напад на поліцейських.

Зокрема, Маруан ель-Балі, Сухеб ель-Абді та Мохамед Аршад були засуджені до 16 років в'язниці. Крім того, 8 років отримав алжирець Омар Дамаш, затриманий в Афінах і екстрадований згодом в Бельгію.

За словами судді, отримані докази того, що члени осередку планувала атаку на брюссельський аеропорт "Завентем" схожу на ту, яка була здійснена 22 березня нинішнього року, у них було знайдено зброю і вибухівку.

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Зазначається, що двоє членів групи були вбиті під час рейду в Верв'є в січні 2015 року, обидва вони були з брюссельського району Моленбек, де також жили і джихадисти, що вчинили згодом теракти в Парижі і Брюсселі.

За словами прокурорів, угрупування з Верв'є було свого роду "чорновим варіантом" терористичної групи, що скоїла серію атак в Парижі 13 листопада 2015 року.

За їх даними, Абдельхамід Абаауд, підозрюваний в організації паризьких терактів, також був залучений до подій у Верв'є, особисто віддававшинакази членам групи, яка планувала теракти в цьому місті. Нагадаємо, сам Абаауд був убитий французькою поліцією в ході спецоперації в передмісті Парижа Сен-Дені 18 листопада.