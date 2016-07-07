Росія направила корабель-розвідник до району морських навчань під проводом США

Про це повідомив представник Тихоокеанського командування Збройних сил США Клінт Ремсден прес-службі Військово-морського Інституту США (USNI), передає "ЄвроПравда".

"Допоміжний корабель збору загальної розвідувальної інформації нещодавно прибув у міжнародні води неподалік Гаваїв, де цього тижня проходять навчання Rim для тихоокеанського регіону" - сказав він. За словами військового, йдеться про корабель ВМФ РФ класу Бальзам.

"Присутність корабля не вплинула на проведення навчань і ми вжили всіх запобіжних заходів, необхідних для того, щоб захистити критичну для нас інформацію" - заявив Ремсден.

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В USNI зазначили, що якщо в період холодної війни присутність російських кораблів-розвідників біля узбережжя США для збору інформації спецслужб або спостереження за навчаннями було звичним явищем, то до недавнього часу інтенсивність стеження була ослаблена. Але після анексії Криму в березні 2014 року дії ВМФ РФ стали більш агресивними, повернувшись на колишній рівень.