Очевидці масово публікують стріми стрілянини у Далласі, в ході якої вбили 5 поліцейських (відео)

На одному з відео видно чоловіка з автоматом, який спочатку здійснює постріли, ховаючись за колонами будівлі, після чого впритул розстрілює поліцейського. Відео зняли з даху сусідньої будівлі.

Увага! Відео нижче містять сцени насильства, не рекомендовані до перегляду особами до 18 років.

Цей момент також зафільмував очевидець, який знаходився безпосередньо поряд з міцем події, ховаючись за кам'яним парапетом підземного паркінгу.

На іншому відео видно вбитих поліцейських, які лежать поряд зі службовими автомобілями.

Також очевидці виклали і відео початку стрілянини. На них видно, як перелякані учасники акції протесту розбігаються, а на місце події починає прибувати поліція.

Як повідомляв УНІАН, у США під час масових акцій протесту проти вбивств афроамериканців представниками правоохоронних органів було вбито четверо поліцейських. Пізніше Reuters повідомило про пятого загиблого.

За словами очевидців, вогонь по натовпу протестуючих відкрили двоє чоловіків, один з яких був у бронежилеті.

Як повідомляє місцева поліція, один з підозрюваних здався сам, а іншого вдалося знайти і затримати.

Обурення громадськості викликав інцидент, що стався напередодні в Луїзіані, коли двоє поліцейських застрелили темношкірого чоловіка. На оприлюдненому відеозаписі з місця події, чітко видно, як поліцейські повалили чоловіка на землю, після чого один з них зробив кілька пострілів практично в упор. За фактом вбивства вже розпочато розслідування Міністерством юстиції США.

Пізніше, протягом то ж дня, в штаті Міннесота був застрелений ще один темношкірий чоловік: його поранили кількома пострілами, у той час як його подруга і дитина знаходилися у поруч припаркованій машині. Потерпілий був доставлений в лікарню, проте від отриманих поранень помер. Його подруга Лавіш Рейнолдс, яка і зняла ролик, каже, що її хлопець попередив співробітника поліції, що дістане гаманець із кишені. Але коли він потягнувся до кишені, правоохоронець вистрілив у нього чотири рази. На відео видно руку поліцейського з пістолетом, спрямованим на пораненого. На записі чутно, як поліцейський кричить: "Я говорив йому не тягнуться до нього!". Рейнолдс коментує все, що відбувається. На задньому сидінні плаче її донька.