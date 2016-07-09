США видворили двох російських чиновників

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Речник Державного департаменту США Джон Кірбі 8 липня повідомив, що росіяни були вислані 17 червня. Більше подробиць він не надав.

Наразі незрозуміло, ким саме є ці російські чиновники, і чи мали вони дипломатичну акредитацію.

Реакції посольства Росії у США на цю ситуацію наразі немає.

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Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Washington Post, співробітник Федеральної служби безпеки РФ побив американського дипломата, який спробував увійти до будівлі американського посольства в Москві. Одразу після нападу американський дипломат залишив РФ, щоб отримати термінову медичну допомогу, і він досі перебуває за межами Росії.

Мотиви події залишаються невідомими. За словами одного американського чиновника, американський дипломат хотів сховатися в будівлі посольства США від переслідування російської служби розвідки.

Разом із тим, у міністерстві закордонних справ РФ спростували інформацію про побиття американського дипломата співробітником ФСБ біля посольства США в Москві.