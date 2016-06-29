Співробітник ФСБ побив американського дипломата біля посольства США у Москві - The Washington Post

Цю інформацію підтвердили чотири американських чиновники, передає ЄвроПравда з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, інцидент стався 6 червня. Після нападу у американського дипломата серед інших травм виявилося зламаним плече. Одразу після нападу американський дипломат залишив РФ, щоб отримати термінову медичну допомогу, і він досі перебуває за межами Росії.

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Зазначається, що співробітник ФСБ не був в уніформі. Подія не набула розголосу. Держдепартамент США викликав посла РФ Сергія Кисляка, щоб висловити йому скаргу щодо інциденту.

Мотиви події залишаються невідомими. За словами одного американського чиновника, американський дипломат хотів сховатися в будівлі посольства США від переслідування російської служби розвідки.

Інший співрозмовник видання розповів, що дипломат міг працювати в Росії як шпигун під "дипломатичним прикриттям", тобто прикидався співробітником Держдепартаменту США.

Раніше у Держдепі США заявили, що за останні два роки було зафіксовано значне збільшення випадків стеження за дипломатами та їхніх утисків з боку російських спецслужб і дорожньої поліції.