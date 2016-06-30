Побиття співробітником ФСБ американського дипломата в Москві: у МЗС РФ прокоментували інцидент

Про це повідомили у прес-службі МЗС РФ, опублікувавши заяву Марії Захарової.

За її словами, у ніч на 6 червня до комплексу посольства США в Москві під'їхало таксі, з якого вискочив невідомий чоловік у низько насунутій на обличчя шапці і кинувся до прохідної.

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Російський поліцейський, який там чергував, нібито хотів перевірити документи підозрілого чоловіка, щоб переконатися у відсутності загрози для дипломатичного представництва, але той, замість пред'явлення посвідчення, вдарив постового ліктем в обличчя. У цій колотнечі, як стверджує Захарова, незнайомець відштовхнув співробітника охорони і сховався у посольстві.

"У статті, опублікованій 29 червня, дійшло до вигадок про "напад" певного "охоронця ФСБ". Насправді справа була не так", - стверджує офіційний представник МЗС Росії.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що співробітник Федеральної служби безпеки РФ побив американського дипломата, який спробував увійти до будівлі американського посольства в Москві.